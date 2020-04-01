СКР предъявил обвинение совладельцу «Зимней вишни»

Фигуранту дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в даче взятки. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

После экстрадиции из Польши генеральный директор «Кемеровского кондитерского комбината», совладелец сгоревшего торгового центра, был проверен на наличие коронавируса. Только после получения отрицательного результата следствие предъявило ему обвинение в совершении преступления по 5 ст.291 УК РФ (дача взятки). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Затем Вишневского допросили в присутствии защитника.

Ведомство отмечает, к чему привела дача взятки Вячеславом Вишневским начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой и ее соучастникам.

«Это позволило предпринимателю осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. В свою очередь Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности. Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек», – говорится в сообщении СКР.

После пожара Вишневский сбежал в Испанию, где продолжил заниматься строительным бизнесом. Сэкономленные на строительстве ТРЦ «Зимняя вишня» средства он потратил на дорогостоящее имущество. Поэтому силовики предприняли меры для ареста принадлежащих Вишневскому и его матери объектов в России и Испании – квартир, домов, земельных участников и коммерческой недвижимости.

Напомним, Вячеслав Вишневский был экстрадирован в Россию из Польши ровно за день до двухлетней годовщины пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», 24 марта.



Фото: sledcom.ru/допрос Вишневского