Евгений Кузнецов: на рынке огнезащиты выживут только сильные игроки

Президент России Владимир Путин 2 апреля в обращении к гражданам страны объявил о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля. Ситуацию прокомментировал эксперт –руководитель секции Средства огнезащиты Ассоциации «Союз 01», заместитель главного инженера по развитию предприятия «Тизол» Евгений Кузнецов.

Как отметил собеседник, если все предприятия встанут на месяц, то по экономике будет нанесен значительный удар, в том числе и по индустрии огнезащитной продукции. И это с учетом работающих столичных строек и продолжения реализации проектов. По мнению Кузнецова, в перспективе возникнет большой дефицит строительных и огнезащитных материалов. При этом возможен уход с рынка ряда производителей.

«В этой ситуации, скорее всего, останутся только сильные игроки, у которых была нормальная финансовая политика. Они создавали резервные фонды на непредвиденные обстоятельства», – пояснил эксперт журналисту «Огнепортала».

В то же время остановка производства, в случае нормальной финансовой ситуации на предприятии, позволяющей сохранить квалифицированные кадры, не будет критична, поскольку абсолютное большинство производителей огнезащитных материалов используют технологию «mix» позволяющую работать с перерывами. Гораздо сложнее придётся производителям минераловатных изделий и базальтовых супертонких волокон, где задействованы высокие технологии непрерывного действия.

К слову, компания «Тизол» по рекомендации властей и строительной индустрии Свердловской области полностью остановила завод. Однако в связи с многочисленными заявками, связанными с поставками на социально-значимые объекты, предприятие возобновляет производство с 6 апреля.