Эксперт НПП «ДЕКО» пояснил, как отразится карантин на рынке огнезащитных составов

Управляющий партнер НПП «ДЕКО» Кирилл Кулёв пояснил журналисту «Огнепортала» как отразится нерабочий апрель на производителях огнезащитных составов и рынке в целом. По его словам, в перспективе ожидается спад как у слабых, так и сильных игроков рынка.

Слабым игрокам, как отметил собеседник, будет крайне тяжело во время простоя сохранить все имеющиеся ресурсы и восстановить спрос. Лидерам рынка, имеющим пул проектов и заказов, грозит спад на уровне около 20 % относительно апреля, когда обычно бывает высокий спрос.

«Причина спада – замедление ряда строительных процессов, пробуксовка процессинга вследствие карантина, перераспределение финансовых потоков. Также с большой вероятностью всех ожидает повышение цен на продукцию в мае-июне из-за отложенной коррекции стоимости импортных сырьевых компонентов вследствие падения курса рубля»,– рассказал Кирилл Кулёв.

В целом последствия для экономики пока сложно точно оценить. По мнению эксперта, ожидается курсовая инфляция и долгосрочное снижение инвестиционной активности с заострением точки наибольшего спада на 2021 год. Наибольший урон будет нанесен малому бизнесу. Пострадают организации в сфере питания, бытовых услуг, развлечений.

Что касается НПП «ДЕКО», то как отметил Кулёв, огнезащитные составы ТМ «ДЕКОТЕРМ» имеют серьезных заказчиков – от «Газпрома», «Татнефти», «Роснефти», «Северстали» до «Мосинжпроекта» и «Мостотреста». Продукция также поставляется на строительство больниц для лечения больных коронавирусом.

Поэтому компания рассчитывает запустить завод 6-7 апреля с учетом законных пунктов-исключений, которые допускают нормативные акты. Сейчас в лабораториях, на складе и московском офисе трудятся несколько сотрудников. Остальные специалисты переведены на дистанционную работу.

Шанс экономике на восстановление может дать снижение эмоциональной напряженности в связи с пандемией.

«Мы очень надеемся, что информационная эпидемия страха, связанная с коронавирусом, пойдёт на спад к маю, дав возможность экономике восстанавливаться после того, как вся нагрузка за “выходные дни” легла на ее плечи», – добавил Кирилл Кулёв.

При этом эксперт опасается, что новый кризис имеет глубокий системный оттенок и затянется на два-три года.

Фото: НПП «ДЕКО»