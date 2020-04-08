Росстандарт вынес на обсуждение новые ГОСТы

Специалисты ВНИИПО МЧС России разработали новые национальные стандарты, касающиеся проектирования, монтажа и обслуживания систем противопожарной защиты. Документы опубликованы на ресурсе Росстандарта. Обсуждение ГОСТов стартует 13 апреля.
Документы, ГОСТ Р «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» и ГОСТ Р «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», вводятся в России впервые.
Первый ГОСТ распространяется на все установки пожаротушения, кроме оборудования для специальных военных и оборонных объектов, а также передвижных технических средств. Руководителем разработки документа является эксперт конференций «Огнезащита и пожарная безопасность» начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров, ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов.
Стандарт по системам оповещения вводит требования к проектированию, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации оборудования.
Общественное обсуждение документов продлится в течение двух месяцев – до 14 июня.
Ознакомиться с новыми ГОСТами вы можете на «Огнепортале»:
- «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
Напомним, 25 марта был вынесен на публичное обсуждение свод правил «Системы передачи извещений о пожаре. Нормы и правила проектирования».
Фото: 32cars.ru/здание Росстандарта