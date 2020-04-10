Сергей Рябов: эпидемия коронавируса не повлияет на производителей

В 2020 году на рынке огнезащитных материалов, несмотря на эпидемию коронавируса и политические игры властей, ожидаются экономические показатели на уровне 2019. В этом уверен генеральный директор «ПО” Химцентр”», член «Союза 01» Сергей Рябов.

Эксперт с оптимизмом смотрит в будущее, а его предприятие продолжает работать. По словам собеседника, компания с 6 апреля работает как и прежде, но с соблюдением всех мер предосторожности. При этом часть сотрудников переведена на удаленную работу. Этому поспособствовало решение властей Новосибирской области. Правительство разрешило работать строительной индустрии, производителям продуктов питания, пожарно-технической продукции и представителям ряда иных отраслей. Внушает оптимизм, что есть во власти – государственники.

«Отрасль огнезащитной продукции пострадает, но не сильно. Сейчас все работают. В 2020 году, по моим прогнозам, ожидался небольшой рост объемов производства не больше 5 %. Я думаю, что показатели текущего года будут на уровне 2019 года, если ситуация с коронавирусом закончится к концу мая. Не думаю, что коронавирус повлияет на производителей. Основная масса будет работать, ведь экономика без производства – это “мыльный пузырь”, – пояснил Сергей Рябов журналисту «Огнепортала».

Он отметил, что поскольку правительство не вводит ЧС, а в этом случае государство обязано поддерживать население денежными выплатами, предприятиям приходится выкручиваться. Власти переложили эти обязательства на них.

«А если мы не будем работать, то где мы возьмем деньги? Поэтому остается работать, и все это понимают», – сказал Рябов.

Он добавил, что отрасль огнезащитной продукции выдержит эти испытания, если предприятия будут задействованы на федеральных стройках, внедрять новые материалы и новые направления, а также заниматься экспортом своей продукции.