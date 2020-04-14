«Лукойл» обновит систему пожарной защиты «Ставролена»

«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» 10 апреля объявил аукцион на техническое перевооружение системы противопожарной защиты завода «Ставролен» из Буденовска. Цена контракта составляет 154 млн рублей, сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

Работы проводятся в рамках инвестиционного проекта компании «Техническое перевооружение системы противопожарной защиты».

Подрядчик обязан очистить, смонтировать, провести испытания и пусконаладку трубопроводов и насосного оборудования. Наружные трубопроводы необходимо окрасить АКЗ-системой, состоящей из эпоксидной грунтовки и двухкомпонентной полиуретановой эмали. Предусматривается теплоизоляция оборудования и трубопроводов материалами, которые укажет непосредственный заказчик – «Ставролен».

Также необходимо выполнить реконструкцию резервуара Р-2, обновить силовое электрооборудование, выполнить комплексную автоматизацию, смонтировать устройства связи, установить пожарную сигнализацию и автоматическую установку пожаротушения.

Все работы на объекте необходимо завершить не позднее 30 апреля 2021 года.

Участниками тендера могут быть только представители малого и среднего бизнеса.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 утра по московскому времени 28 апреля. «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» определит победителя конкурса 13 мая.

Фото: pobeda26.ru/«Ставролен»