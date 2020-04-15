Специалисты ВНИИПО МЧС России разработали новые стандарты

Специалисты ВНИИПО МЧС России вынесли на общественное обсуждение шесть проектов национальных стандартов в сфере пожарной безопасности. Свое мнение по поводу документов можно высказать до 13 июня 2020 года.

Сотрудники разработали первые редакции стандартов, касающихся противопожарной защиты зданий и сооружений, а также работы систем пожаротушения.

ГОСТ Р «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте» распространяется на деревянные, стальные и железобетонные несущие конструкции, кабельные линии и текстильные материалы. Среди разработчиков документа – эксперт конференций «Огнезащита и пожарная безопасность» начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ВНИИПО МЧС России Андрей Пехотиков.

Свои предложения по документу можно отправлять на электронный адрес: bulaga@yandex.ru.

Стандарт «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» действует на новые, модернизируемые и реконструируемые агрегаты.

Связаться с авторами документа можно по адресу: zdor_vl@list.ru.

ГОСТ «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» вводит технические требования к эксплуатации противопожарных занавесов.

Электронный адрес сотрудника: of.vniipo@mail.ru.

ГОСТ Р «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Первичные средства пожаротушения. Руководство по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» распространяется на огнетушители, расположенные на объектах в России, заряды к ним и источники давления.

Связаться с разработчиком можно по адресу: vniipo22@mail.ru.

Стандарт «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля» вводит требования к монтажу и эксплуатации конструкций заполнения ворот, противопожарных дверей, люков и окон в противопожарных преградах.

Отправить свои предложения и замечания можно на адрес: 3.2.2@vniipo.ru.

ГОСТ Р «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» распространяется на все объекты, кроме специальных оборонных и военных. В разработке стандарта принял участие эксперт конференций «Огнезащита и пожарная безопасность» начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров, ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов.

Свое мнение по поводу стандарта вы можете отправить на адрес: fire404@mail.ru.

Фото: вдпо.рф/ВНИИПО МЧС России