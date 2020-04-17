Фирма из Казани запатентовала огнезащитный ЛКМ на основе калиевого стекла

Компания «Огнезащитные решения» из Казани запатентовала однокомпонетный тонкослойный огнезащитный состав для несущих конструкций. Новинка не содержит вредные химические соединения, выделяющиеся при длительном нагреве, и сохраняет свои свойства во время хранения.

Документ 15 апреля 2020 года был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Автором изобретения является директор компании «Огнезащитные решения» Борис Азмухаметов.

Огнезащитный материал содержит меламин в качестве вспенивающего агента, антипирен – гидроксид алюминия, гидроксид калия (ингибитор коагуляции), аэросил (регулятор вязкости состава), неионогенное поверхностно-активное вещество и жидкое калиевое стекло – связующее.

Такой состав продукта позволяет решить сразу несколько задач: отсутствие необходимости смешивать компоненты перед использованием, длительное хранение остатков ЛКМ, широкий температурный диапазон использования материала. Как отмечается в патенте, покрытия на дисперсной основе замерзают при минусовых температурах, что сужает возможности их применения.

«Композиция обеспечивает тонкослойное покрытие, а также характеризуется технологичностью изготовления и нанесения, отсутствием вредных химических соединений при длительном нагреве и сохранение свойств при хранении в течение гарантийного срока»,– отмечается в патенте.

Огневые испытания проводились на металле толщиной в 3,4 мм и 5,8 мм. Удовлетворительные результаты были достигнуты при толщине образцов соответственно в 1,1 мм и 2,2 мм. ЛКМ показал третью группу огнезащитной эффективности (R90).

Фото: tozsk.ru/нанесение огнезащитного ЛКМ