Морской регистр одобрил огнестойкие покрытия KCC Corporation

Южнокорейская компания KCC Corporation получила одобрение Российского морского регистра судоходства (РМРС) на три огнестойких лакокрасочных материала. Свидетельства о типовом одобрении были опубликованы на ресурсе Регистра 25 марта 2020 года.

Все три документа действуют в течение пяти лет – по 25 марта 2025 года. РМРС одобрил использование на российских судах следующих материалов: Korethan Topcoat H.S UT6582, Cerany H.B. IZ1995 и Korexane ST1020.

Korethan Topcoat H.S UT6582 – это глянцевое двухкомпонентное защитное покрытие на основе полиуретановой смолы. Оно быстро сохнет, обладает высокой степенью твердости и характеризуется медленным распространением пламени. Материал выпускается в четырех цветах: черный, зеленый, желтый и белый. Рекомендуемая толщина покрытия составляет 40-75 мкм.

Продукт Cerany H.B. IZ1995 представляет собой двухкомпонентный грунтовочный материал серого цвета на основе керамической смолы с характеристиками медленного распространения пламени. Рекомендуется наносить ЛКМ толщиной от 25 до 40 мкм.

Материал Korexane ST1020 является двухкомпонентным защитным покрытием на основе полисилоксана и акриловой смолы. Продукт замедляет распространение пламени, не выделяет большое количество дыма и токсичных продуктов при горении. Он выпускается в черном, сером и белом цветовых оттенках. Толщина покрытия не должна превышать 50 мкм.

Напомним, два месяца назад, 18 февраля, РМРС одобрил применение на российских кораблях огнестойкого эпоксидного покрытия Interseal 670HS производства International Paint.

Фото: royalhaskoningdhv.com/судно на стапеле