Еникеев: во время самоизоляции выросло число погибших при пожарах

В России в период самоизоляции из-за распространения коронавируса выросло число погибших при пожарах. Об этом 21 апреля заявил информагентству директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

По данным Еникеева, с 15 марта по 20 апреля в России при возгораниях погибли 809 человек. Этот показатель на 7 % превышает аналогичный период 2019 года. Среди жертв пожаров – 39 детей, что также больше прошлогоднего показателя.

Ринат Еникеев пояснил, что, как правило, рост числа погибших и пожаров наблюдается в периоды, когда многие люди находятся дома. Это происходит, к примеру, в новогодние каникулы.

«В основном причинами пожаров, приводящими к гибели людей в таких ситуациях, становятся алкогольное опьянение и грубое нарушение правил пожарной безопасности, включая детскую шалость», – сказал Еникеев.

Кроме того, большая часть возгораний связана с курением, на втором месте – неправильная эксплуатация печного отопления. Тройку причин замыкает неисправность электрооборудования.

Добавим, президент России Владимир Путин 25 марта ввел режим нерабочих дней с сохранением средней заработной платы для сотрудников с 30 марта по 3 апреля. Затем продлил режим самоизоляции до 1 мая.

Сейчас, по данным ресурса coronavirus monitor, число заразившихся коронавирусом в России достигло 58 119 человек, в том числе 31 981 – в Москве. Средний уровень смертности от заболевания не превышает 1 %.

Фото: visualrian.ru/Ринат Еникеев