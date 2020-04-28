Росстат зафиксировал в первом квартале рост производства минваты

Объемы производства продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» в первом квартале 2020 года достигли 7,86 млн кубометров при 7,6 млн в январе-марте 2019. Об этом сообщает ресурс Росстата «Единая межведомственная информационно-статистическая система» (ЕМИСС).

Как следует из данных госоргана, в России, несмотря на сложную экономическую ситуацию и остановку площадок, отмечается рост выпуска продукции. В январе-марте производство минераловатной теплоизоляции выросло на 3 % к уровню 2019 года, в марте – на 4 % к аналогичному периоду 2019 и на 7,8 % к февралю.

Положительная динамика зафиксирована во всех федеральных округах, кроме Северо-Западного. Там производство в первом квартале относительно января-марта 2019 года сократилось с 1,125 млн кубометров до 0,978 млн или на 13 %.

Предприятия Центрального федерального округа в первом квартале изготовили 2,865 млн кубометров минеральной теплоизоляции, что на 12,8 % превышает показатель января-марта 2019 года. Доля в общероссийском объеме производства составила 36,4 % при 33,2 % годом ранее.

В Поволжье выпуск продукции вырос на 3 % – до 1,6 млн кубометров, доля за год не изменилась, оставшись на отметке в 20,7 %.

Также неизменными остались показатели на Урале. Компании дали рынку 1,25 млн кубометров минераловатной огнестойкой теплоизоляции, что на 0,9 % превышает показатель 2019 года. Вклад в общероссийское производство составил прошлогодние 16 %.

Напомним, в январе-феврале госорган зафиксировал рост выпуска минераловатной теплоизоляции. Производство относительно аналогичного периода 2019 года увеличилось на 8,3 %.

Фото: econet.ua/производство минеральной ваты