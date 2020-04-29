Правительство РФ дополнило «Правила противопожарного режима»

Правительство России внесло изменения в «Правила противопожарного режима». Документ дополнен разделом, который касается безопасности детских лагерей.

На днях на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление российского кабмина «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации и признании утратившим силу абзаца второго пункта 38 изменений, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Документ вносит поправки в несколько пунктов правил, в частности, в 23-й («На объектах защиты запрещается»), 95-й (запреты при использовании газовых приборов) и 111-й (исключаются слова «факелы, свечи и другие источники открытого огня»). Также признается утратившим силу второй абзац пункта 38 (объекты с массовым пребыванием людей).

Одно из ключевых новшеств – появление главы «XXII. Детские лагеря палаточного типа». Акт прописывает правила организации детских палаточных лагерей, предусматривает оснащение палаток более чем на 10 детей пожарными извещателями и вводит запрет на прокладку электрических сетей вблизи палаток.

С полным текстом документа можно ознакомиться на «Огнепортале».

Фото: view-photo.ru/Правительство России