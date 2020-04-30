Universum получит грант Фонда содействия инновациям

Компания «Пластик-Строймаркет» (Universum) из Твери смогла привлечь 20 млн рублей на реализацию проекта по расширению производства огнезащитных составов. Средства выделит Фонда содействия инновациям.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 27 апреля дирекция организации подвела итоги десятой очереди конкурсного отбора по программе «Коммерциализация». Отбор проходил с 26 декабря 2019 года по 26 февраля 2020. На участие в конкурсе подали заявки 246 компаний из 52 регионов России. В итоге в число победителей попали 166 организаций. Руководство Фонда рекомендовало их поддержать по программе «Коммерциализация».

Universum представил проект «Расширение и модернизация производства инновационных огнезащитных составов». Рассмотрев заявку, Фонд принял решение поддержать предприятие грантом на 20 млн рублей. Объем инвестиций в проект не уточняется.

Особенности проекта и стадии его реализации пока не известны. Дозвониться к моменту выхода публикации до генерального директора компании Александра Щербакова не удалось.

Между тем, организация 24 апреля объявила на своей странице в facebook о начале конкурсного отбора на замещение должностей технических специалистов и коммерческих руководителей проектов в связи со строительством нового завода и расширением производства.

Как отмечает пресс-служба правительства Тверской области, по условиям программы участник должен был представить проект стоимостью не меньше 40 млн рублей с завершенной стадией НИОКР. Он должен предусматривать создание или расширение изготовления инновационной продукции с участием Фонда.

Фото: facebook.com/UniversumTechnology/Universum