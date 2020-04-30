14 мая пройдет онлайн-конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

14 мая состоится первая всероссийская онлайн-конференция, посвященная проблемам обеспечения пожарной безопасности объектов нефтегазового комплекса.

Конференция пройдет в онлайн-формате, принять участие в ней может каждый желающий. Участие — бесплатное. Зарегистрироваться для участия можно на странице конференции.

Экспертами Всероссийской онлайн-конференции выступили заместитель председателя рабочей группы НСОПБ по вопросам огнезащиты строительных конструкций, инженерных систем и материалов Олег Ламкин и начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ВНИИПО МЧС России Андрей Пехотиков.

На конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» выступят управляющий партнер компании «Деко» Кирилл Кулёв, начальник отдела по развития «Пожтехники» Марина Шулекина, начальник отдела огнезащитных материалов завода «Тизол» Андрей Конышев и генеральный директор компании «Термоэлектрика» Алексей Лесив.

Руководитель секции «Средства огнезащиты» Ассоциации «Союз 01» Евгений Кузнецов проанализирует особенности нормативной документации в сфере пожарной безопасности. Начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ВНИИПО МЧС России Андрей Пехотиков представит доклад об актуализации нормативно-технической базы средств огнезащиты строительных конструкций в 2020 году.

Каждый участник сможет задать вопрос экспертам и докладчикам в ходе конференции.

Онлайн-конференция начнется 14 мая в 11:00 по московскому времени.