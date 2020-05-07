BASF запатентовал в России огнезащитные полиолефиновые соединения

Специалисты концерна BASF запатентовали в России огнезащитные полиолефиновые соединения. Продукт способен улучшить свойства огнестойких композиций и полиолефинов.

Патент на изобретение был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 15 апреля 2020 года. Среди авторов решения – американцы Марк Эндрюс и Френд Томпсон, швейцарец Даниэль Мюллер и француз Жерар Липс.

Новинка представляет собой композицию, включающую полиолефиновую подложку с добавками: специфический фосфонатный сложный эфир, меламин цианурат и синергист, содержащий N-алкокси затрудненный амин.

Как отмечают авторы изобретения, по-прежнему востребованы огнезащитные системы с улучшенными свойствами, применяемые в полиолефинах. Однако из-за повышения требований к безопасности продукции известные системы антипиренов перестают соответствовать новым нормативам. Сейчас наиболее предпочтительны огнезащитные составы, имеющие пониженное содержание галогена или вовсе без него. Новая композиция способна решить эту проблему.

«Синергетические огнезащитные смеси свободны от галогена и достигают желаемой огнестойкости (например, тест на вертикальное горение UL94 («VB»)) при низких уровнях загрузки по сравнению с обычными системами, такими как бромированные огнезащитные средства в комбинации с оксидом сурьмы», – сообщается в патенте.

Изобретение также отличается экономичностью. При использовании новинки или добавлении ее в огнезащитные средства само количество вещества, необходимого для достижения определенного уровня огнестойкости, может быть уменьшено, причем значительно.

Кроме того, полиолефиновые соединения вполне работоспособны при очень низких концентрациях и тем самым позволяют сократить или исключить из состава оксид сурьмы и бромированное огнезащитное средство.

Фото: bloomberg.com/BASF