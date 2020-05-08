Прокуратура выявила нарушения пожаробезопасности в вагон-городке на месторождении «Лукойла»

Прокуратура Тазовского района Ямала наказала компанию «ТюменьСтройПроект» и ее генерального директора за нарушение требований пожарной безопасности в вагон-городке.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, городок из вагон-домиков базируется в районе Пякяхинского месторождения (на нем добычей газа занимается компания «Лукойл», прим ред.). Городок состоит из 12 домиков, в которых живут сотрудники. Проводя проверку, надзорное ведомство выявило нарушения пожарной безопасности на территории объекта.

Так, в вагон-городке н6е было утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности, в тамбурах домиков около электрических щитов находились горючие предметы, в одном из вагон-домиков был неисправен дымовой извещатель. Кроме того, во всех домиках были установлены углекислые огнетушители, не предназначенные для тушения твердых веществ. Жильцы круглосуточно спасались от холода маслеными и конвекторными обогревателями, оставляя их без присмотра.

По итогам проверки в отношении компании и генерального директора было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Прокурор Тазовского района внес представление об устранении нарушений, которые затем были ликвидированы. Главу компании и организацию оштрафовали на 150 тыс. рублей.

Добавим, нарушения пожарной безопасности на территории объектов нефтегазовой отрасли чреваты печальными последствиями. Так, в феврале 2015 года во время пожара в вахтовом поселке на Ямале на объекте компании «Транснефть» погибли шестеро рабочих «Велесстроя». Затем, в сентябре, в поселке Пангоды (Надымский район ЯНАО) в вагончике сгорели два человека. Тогда, в 2015 году, по поручению Генеральной прокуратуры России по всему Уральскому федеральному округу проходили проверки вагон-городков.

Подробнее о повышении пожарной безопасности на объектах нефтегазовой индустрии вы можете узнать на первой всероссийской онлайн-конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Мероприятие пройдет 14 мая.

Фото: lukoil.ru/Пякяхинское месторождение