СКР возбудил дело по факту гибели пациентов в больнице Святого Георгия

Пять человек погибли сегодня утром во время пожара в больнице Святого Георгия (Санкт-Петербург), сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Площадь возгорания, по данным МЧС России по Санкт-Петербургу, была невелика – 10 квадратных метров. Спасатели выехали по вызову в 06:23 утра и спустя три минуты прибыли на место ЧП. В 06:55 было объявлено о локализации пожара. К ликвидации возгорания было привлечено 15 единиц техники и 75 человек.

Как уточняет ТАСС, пожар возник на шестом этаже в реанимации. В результате ЧП погибли пятеро пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание аппарата ИВЛ.

«Фонтанка» отмечает, что после тушения огня сотрудникам МЧС провели санобработку экипировки, поскольку в реанимации находились больные коронавирусом.

Трагедия привлекла внимание силовиков. Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку соблюдения законодательства в части пожарной безопасности.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности», – отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На место происшествия выехало руководство регионального следственного управления и сотрудники ведомства. Силовики уточняют количество погибших и пострадавших.

Добавим, больница Святого Георгия – это многофункциональный медицинский центр, в котором лечат пациентов хирургического, терапевтического, урологического, неврологического и иных профилей заболевания. С середины марта учреждение было перепрофилировано в инфекционный стационар, предназначенный, в том числе и для лечения больных коронавирусом.

Фото: 78.mchs.gov.ru