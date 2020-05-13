Ученые ВНИИПО МЧС России создали состав для тушения щелочных металлов

Специалисты ВНИИПО МЧС России запатентовали новый порошковый огнетушащий состав для тушения щелочных металлов. Изобретение позволяет значительно ускорить тушение огня и снизить расход самого огнетушащего порошка.

Патент на состав был размещен на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 17 марта 2020 года. В число авторов изобретения входят научные сотрудники института Станислав Габриэлян, Дмитрий Федоткин и Александр Томилин.

Основой огнетушащего состава является хлорид калия с компонентами, которые придают разработке определенные свойства. Антислеживающая добавка (мелкодисперсный диоксид кремния) позволяет обеспечить условия равномерного распределения состава при подаче из огнетушителя, а также хранения и транспортировки. Графит придает свойство уменьшения гигроскопичности, мелкодисперсный порошок алюминия повышает теплоотдачу из очага горения и позволяет ускорить тушение натрия и щелочных металлов. Также в совокупности эти компоненты на 20-25 % снижают расход порошкового огнетушащего состава.

Ученые провели испытания разработки в два этапа: в лабораторных условиях и в поле. Состав, содержащий порошок алюминия, показал большую эффективность при тушении огня, чем аналог с другим компонентом – порошок медный электролитический.

«Более высокая эффективность тушения, по-видимому, связана с более высоким показателем теплоемкости алюминия, обеспечивающему забор тепла из очага горения и одновременно более интенсивному теплоотводу за счет физико-химических свойств металла», – отмечается в патенте.

Результаты лабораторных исследований ученые затем подтвердили на полигоне. Расход порошка составил 15 кг на квадратный метр.

Фото: pnacompany.kz/порошковые огнетушители