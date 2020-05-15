Онлайн-конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» собрала около 300 участников

В минувший четверг, 14 мая, состоялась первая Всероссийская онлайн-конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». На виртуальной площадке собрались около 300 участников со всей страны. Ключевыми темами для обсуждения стали состояние рынка огнезащитных материалов, новинки в сфере пожарно-технической продукции, изменения в законодательстве и особенности выбора продукции.

На участие в конференции зарегистрировались, в частности, специалисты организаций «Нефтехимпроект», НТЦ «Пожарные Инновации», «НПО НОРТ», ЦНИИСК им. Кучеренко, «Казанский Гипронииавиапром», «НИПИГАЗ», Hilti, «Русские Краски», «Инженерный центр «ЭФЭР»,«АМТ-Антикор», «Афипский НПЗ», Evonik, Rockwool, «Тромбон», Уральский институт ГПС МЧС России, «Испытательная пожарная лаборатория» по Пермскому краю», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Экспертами конференции стали начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ВНИИПО МЧС России Андрей Пехотиков и заместитель председателя рабочей группы НСОПБ по вопросам огнезащиты строительных конструкций, инженерных систем и материалов Олег Ламкин.

Мероприятие открыл исполнительный директор ГК «Пожтехника» Антон Анненков. Он рассказал продукции компании, новинках и специфике работы во время пандемии коронавируса. По словам Анненкова, организация действует на рынке уже 15 лет и сейчас представляет собой производителя полного цикла: проектный институт, предприятие и поставщик решений «под ключ». Специалисты монтируют и обслуживают системы. Среди продукции ГК «Пожтехника» – автоматизированные установки газового пожаротушения на основе Novec 1230, хладонов 227 и 125, СО2, термокабель с подтверждением температуры срабатывания, линейный оптический пожарный извещатель FiberSystem 8000 и извещатель пожарный дымовой аспирационный серии «ИОНОСЕНС». Установки газового пожаротушения применяются на объектах нефтегазовой отрасли, в частности, на «Ямал СПГ». Термокабель в силу своих технических особенностей, а именно возможности срабатывания при нагреве до определенной температуры, используются для защиты морских платформ, резервуаров и иных объектов с тяжелыми условиями эксплуатации. Антон Анненков отметил, что разработка позволяет обнаружить источник перегревать и предотвратить ЧП. Извещатели благодаря особой чувствительности датчиков способы оперативно обнаружить источник возгорания.

Что касается работы в период пандемии коронавируса, то, как заявил спикер, компания не прекращала свою деятельность.

«Проектировщики работают, завод работает. Все процессы, которые нельзя прерывать, не прерываются», – сказал Антон Анненков.

Выступления участников продолжил управляющий партнер компании «Деко» Кирилл Кулёв. Он представил уникальную аналитику по рынку напыляемых огнезащитных составов по металлу и рассказал о преимуществах нанесения ОГЗ на завода металлоконструкций. Эксперт начал свое выступление с последних тенденций на мировом рынке.

«Если нефть дешевеет, то поток инвестиций, который нефтегазовые компании могут потратить на реконструкцию, капитальный ремонт, строительство, сокращаются. На сегодняшний день большой кластер проектов запущен, продолжается, не отменяется. По моим прогнозам, этот отложенный спад активности в нефтегазовой отрасли, придется на начало-середину 2021 года», – сказал Кулёв.

Динамика рынка огнезащитных составов по металлу, по словам спикера, на 2017 год составляла около 11 тыс. тонн, а уже в 2019 –12,6 тыс. По прогнозу на 2022 год (без учета коронавируса) – 16 тыс. тонн. Кулёв отметил, что любые колебания в связи с пандемией на общую картину не повлияют. Что касается структуры рынка, то 52 % занимают составы на эпоксидной основе, 31 % – на акриловой. Доля импорта не превышает 8 %. Эксперт пояснил, что лет 15 назад иностранцы охватывали минимум 60 % рынка. Однако появление новых производителей и улучшение качества продукции позволило увеличить долю российских компаний.

Среди производителей «Декотерм» сейчас занимает 30 % рынка, а на остальные отечественные компании приходится 62 %. Одна из основных тенденций – увеличение нанесения огнезащиты на заводах металлоконструкций. За два года, с 2017 по 2019, показатель вырос с 18 до 58 %. По словам Кулёва, окраска конструкций непосредственно на предприятии позволяет улучшить качество нанесения покрытия.

Руководитель секции «Средства огнезащиты» Ассоциации «Союз 01» Евгений Кузнецов переключил внимание аудитории на проблемы нормативного обеспечения пожарной безопасности. Он проанализировал положения ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и сравнил стандарты Казахстана и Беларуси. В частности, в нормативном акте Казахстана имеются требования к нанесенным средствам огнезащиты (они вошли в ТР ЕАЭС 043/2017): устойчивость к поглощению влаги, адгезии, быть эластичными при изгибе и быть прочными при механическом воздействии. Однако страна не прописала параметры этих показателей.

Евгений Кузнецов затронул и тему ужесточения требований к испытательным лабораториям и сертификационным центрам. Он сообщил, что к 1 марта 2020 года эти организации должны были отчитаться о соответствии требованиям. Но, по всей видимости, из-за ситуации с коронавирусом, этот срок будет перенесен.

Проблему анализа нормативно -технической документации продолжил Андрей Пехотиков. Он представил обзор документов, вступающих в действие в 2020 году: ЕАЭС 043/2017, Стандарты для реализации положений Технического регламента ЕАЭС 043/2017 (находится на стадии утверждения) и новая редакция СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вступает в силу с 12 сентября). Также специалист рассказал о методах испытаний железобетонных конструкции с огнезащитой. По словам Пехотикова, эти методики позволяют проверить материал для получения сертификата и дальнейшего выхода продукта на рынке.

Конференцию завершил Олег Ламкин. Эксперт проанализировал действующие в сфере огнезащиты акты и отметил проблему. Ламкин подчеркнул, что документы не предусматривают защиту конструкций от коррозии, а она по своему воздействию опаснее пожара.

Также он рассказал об особенностях выбора средств огнезащиты для определенных случаев и методах проверки сертификатов. Выбор системы зависит от помещения, бюджета, специфики материала. При проверке сертификата, к примеру, необходимо расход состава для достижения нужной толщины сухого слоя.

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Материалы конференции

«Повышение пожаробезопасности за счет непрерывного контроля перегревов» – генеральный директор компании«Термоэлектрика» Алексей Лесив,

«Рынок напыляемых огнезащитных составов – основные вопросы отрасли» – управляющий партнер «Деко» Кирилл Кулёв

«Современные системы предотвращения, обнаружения и тушения пожаров на объектах нефтегазохимического комплекса в России и в мире» – Антон Анненков исполнительный директор ГК «Пожтехника»

«Нормативные казусы в обеспечении пожарной безопасности»– эксперт ассоциации «Союз 01»Евгений Кузнецов

«Актуализация нормативно-технической базы для средств огнезащиты строительных конструкций 2020» –начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ВНИИПО МЧС России Андрей Пехотиков

«Современное состояние и перспективы развития требований нормативной документации в области огнестойкости и ограничения распространения пожара» – вице-президент НСОПБ Олег Ламкин