Огнезащитчики продолжали работу во время выходного месяца

Участники конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса», производители пожарно-технической продукции, продолжили работу во время нерабочих дней, объявленных 2 апреля. Это стало возможно в силу востребованности материалов на российском рынке.

Руководитель секции «Средства огнезащиты» Ассоциации «Союз 01», заместитель главного инженера по развитию компании «Тизол» Евгений Кузнецов сообщил аудитории, что сейчас предприятие действует стабильно. Завод прекратил работу всего на неделю во время первой недели выходных дней. Однако в дальнейшем началась активная реализация огнезащитной продукции.

«Наши огнезащитные решения попали в несколько федеральных проектов по строительству госпиталей»,– сказал эксперт.

Также на несколько дней останавливался завод НПП «Деко» в Мордовии. Причиной стали действия российских властей, а не перебои с поставками компонентов. По словам управляющего партнера «Деко» Кирилла Кулёва, компания предприняла превентивные меры и зимой заказала большую партию сырья. Как результат – предприятие продолжило стабильно поставлять продукцию заказчикам. Тем не менее, завод на полторы недели прервал работу, и компания соблюдала режим выходных.

«Мы получили в Мордовии разрешение на работу как предприятие, снабжающее важные отрасли лакокрасочными материалами. Естественно, с соблюдением санитарных норм», –сказал Кулёв.

Что касается сотрудников офиса, то сейчас 70 % специалистов работают на «удаленке». Эксперт в этом проблемы не видит. Он уверен, что эффективные и действительно полезные специалисты могут работать и вне офиса.

Работу продолжила и столичная ГК «Пожтехника». Исполнительный директор компании Антон Анненков сообщил, что сейчас специалисты находятся на самоизоляции, но при этом завод работает, а процессы, которые невозможно прервать, не прекращаются.

Руководство компании и менеджеры по продажам перемещаются между офисом (он находится в столице) и заводом, расположенным в Подмосковье.

Напомним, президент России Владимир Путин 2 апреля объявил о продлении режима нерабочих дней до 1 мая. Свое мнение по этому поводу и об изменении ситуации на рынке высказали Евгений Кузнецов, Кирилл Кулёв и генеральный директор «ПО” Химцентр”», член «Союза 01» Сергей Рябов.