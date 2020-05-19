В России снижается доля нанесения огнезащиты на металл на стройплощадках

Показатель нанесения огнезащитных составов на стройплощадках за последние три года снизился в два раза. Об этом следует из презентации, которую представил на онлайн-конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» управляющий партнер компании «Деко» Кирилл Кулёв.

Эксперт во время выступления отметил знаковую тенденцию. По его словам, еще в 2014 году, когда компания обращалась на заводы металлоконструкций по поводу выкрасов составов, на предприятиях разводили руками. Одной из ключевых проблем была нехватка площадей под нанесение огнезащитных покрытий. Также тогда было полное непонимание, зачем это нужно.

По оценкам НПП «Деко», в 2017 году доля нанесения составов на стройплощадках составляла 82 %. За два года показатель сократился до 42 %. Сейчас, как отметил Кулёв, на заводах уделяется большое внимание нанесению огнезащитных составов.

«На сегодняшний день большинство заводов металлоконструкций построили дополнительные цеха», – сказал Кирилл Кулёв.

Он выделил основные преимущества окраски металлоконструкций на площадках предприятий. Прежде всего, это независимость от внешних факторов (погода, сроки строительства, поставки и т. д.), более жесткий контроль за работой, снижение себестоимости нанесения материала на квадратный метр, соблюдение огнезащитной эффективности по проекту, сокращение возведения объекта.

Кулёв добавил, что многие крупные нефтегазовые компании сейчас предпочитают окрашивать металлоконструкции для нового строительства непосредственно на заводах. К их числу относятся, к примеру, «Газпром» и «Роснефть».