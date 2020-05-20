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Фото: sila-rus.ru

МЧС сообщило о результатах проверок пожаробезопасности в больницах

Наталья Кузнецова 18 часов назад В России, Новости

С начала 2020 года в российских медицинских учреждениях было выявлено более 11 тыс. нарушений пожарной безопасности. Одной из наиболее часто встречающихся проблем является неисправность систем пожаротушения.

Как сообщает ТАСС, в этом году сотрудники МЧС России провели около 1 тыс. проверок в стационарах больниц и госпиталей и взяли на учет более 6 тыс. таких объектов. Во время надзора специалисты ведомства выявили девять медучреждений с такими нарушениями пожарной безопасности, что потребовалось приостановить их работу. Названия больниц и места их дислокации не уточняются.

За игнорирование предписаний по обеспечению пожаробезопаности в установленный срок в суды было передано более 190 административных дел. К ответственности было привлечено почти 240 должностных лиц и свыше 160 организаций.

Ведомство выделило наиболее часто встречающиеся нарушения пожарной безопасности.

«Наиболее распространенными являются нарушения, связанные с содержанием путей эвакуации, отсутствием или неисправностью автоматических установок пожаротушения, комплектацией первичных средств пожаротушения, неисправностью электросетей», – говорится в сообщении МЧС России.

Как отмечает ТАСС, в этом году в отличие от 2019 года число пожаров в больницах сократилось на 11 % – до 39. Правда, в первом квартале минувшего года при возгораниях не погиб ни один человек, тогда как в 2020 жертвами стали  шестеро пациентов с коронавирусом.

Так, 9 мая в московской больнице погибла пожилая женщина. Спустя три дня в больнице Святого Георгия пожар унес жизни пяти человек. Все больные были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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