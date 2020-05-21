МЧС России вынесло на обсуждение акт об оснащении объектов противопожарной защитой

МЧС России 19 мая вынесло на обсуждение проект постановления кабмина «Об утверждении критериев оснащения объектов защиты системами противопожарной защиты».

Документ на днях был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Постановление является частью масштабного проекта правительства России по оптимизации нормативно-правовой базы – механизм «регуляторной гильотины».

В документе прописываются правила, касающиеся оснащения объектов автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от типа и категории помещения.

Общественное обсуждение проекта документа продлится до 9 июня 2020 года. С полным текстом проекта акта вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

В случае окончательного утверждения документ вступит в силу с 1 января 2021 года.