В России сертифицировали материалы LG Hausys

Компания «ЛГ Хаусис Рус» в мае получила два сертификата соответствия на огнестойкие пленки корейского производства. Документы действуют в течение пяти лет – до 13 мая 2025 года.

Как следует из реестра Росаккредитации, основным производителем продукции является LG Hausys Ltd (входит в корпорацию LG). Компания сертифицировала поливинилхлоридные пленки торговой марки «LG Hausys».

Первый сертификат выдан на пленки «Exterior Foil» и «Deco Foil» плотностью от 1,2 г/см3 до 1,5 г/см3 и толщиной от 0,17 до 0,6 мм. Класс пожарной опасности продукции – КМ3.

Второй документ действует на поливинилхлоридные пленки «Interior Film» и «Sign and Graphic Materials» толщиной до 1 мм. Класс пожарной опасности строительных материалов составляет КМ4.

В обоих случаях проверку материалов проводил испытательный центр «Политест» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт».

Отметим, сейчас в реестре Росаккредитации имеется два действующих сертификата на материалы производства компании LG Hausys Ltd. Они выданы 13 мая 2020 года.