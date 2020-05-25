Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2019»
Фото: facebook.com/lghausys.ru

В России сертифицировали материалы LG Hausys

Наталья Кузнецова 2 дня назад В России, Новости

Компания «ЛГ Хаусис Рус» в мае получила два сертификата соответствия на огнестойкие пленки корейского производства. Документы действуют в течение пяти лет – до 13 мая 2025 года.

Как следует из реестра Росаккредитации, основным производителем продукции является LG Hausys Ltd (входит в корпорацию LG). Компания сертифицировала поливинилхлоридные пленки торговой марки «LG Hausys».

Первый сертификат выдан на пленки «Exterior Foil» и «Deco Foil» плотностью от 1,2 г/см3 до 1,5 г/см3 и толщиной от 0,17 до 0,6 мм. Класс пожарной опасности продукции – КМ3.

Второй документ действует на поливинилхлоридные пленки «Interior Film» и «Sign and Graphic Materials» толщиной до 1 мм. Класс пожарной опасности строительных материалов составляет КМ4.

В обоих случаях проверку материалов проводил  испытательный центр «Политест» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт».

Отметим, сейчас в реестре Росаккредитации имеется два действующих сертификата на материалы производства компании LG Hausys Ltd. Они выданы 13 мая 2020 года.

Тэги

Смотрите также

Предприятие из Чувашии разработало огнестойкий пенополиуретан с таловым маслом

Компания «Старт-Инновация» (Чебоксары, Чувашия) запатентовала состав для повышения огнестойкости пенополиуретана. Особенностью изобретения является использование в …

Добавить комментарий

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2020 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал