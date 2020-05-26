Падение рынка минеральной ваты может стать максимальным за 10 лет

Эксперты корпорации «ТехноНИКОЛЬ» изменили прогноз по рынку минеральной ваты на 2020 год. Как сообщает пресс-служба компании, потребление теплоизоляции может сократиться на рекордные 7 %.

Факторами падения станут последствия пандемии коронавируса и экономического кризиса. Снижение на 7 % может произойти в случае падения ВВП на 5 %. При этом отрицательная динамика возможна на фоне увеличения потребления в январе-апреле 2020 года до 12,1 млрд рублей (+9 % к аналогичному периоду 2019). Рост продаж минераловатной теплоизоляции, по словам директора по маркетингу направления «Минеральная изоляция» Елены Кузнецовой, связан с более ранним началом сезона. Продукцию начали активно покупать в феврале, а не в марте-апреле как обычно. Правда, в этом случае наблюдается перераспределение потребления из-за необычно теплой зимней погоды. В первом квартале потребление минваты росло в большинстве российских субъектов. Максимальный прирост более чем в 10 % наблюдался в Поволжье, Центральном и Южном федеральных округах.

С введением в России режима самоизоляции, остановкой строек и предприятий началось сокращение потребления минераловатной продукции. В апреле показатель падения в секторах промышленного и гражданского строительства превысил 45 %.

Руководитель направления «Минеральная изоляция» Василий Ткачев заявил, что в случае снижения ВВП на 5,5 % (такой показатель прогнозирует МВФ в 2020 году) можно ожидать снижение объемов строительства в России на 11 %, что означает сокращение минеральной ваты на 7 %.

«За последние 10 лет такого сильного падения рынка не наблюдалось. Даже в 2015 году оно составило 4 %. И только в кризисном 2009 снижение было существеннее – на 9 %», – казал эксперт.

На показателях рынка также скажутся перспективы заморозки новых проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости, снижение покупательной способности по причине остановки многих предприятий на время пандемии, сокращение расходов бюджета по причине падения цен на нефть.

Елена Кузнецова добавила, что прогнозы будут корректироваться в зависимости от изменения ситуации, связанной с пандемией.

Напомним, в начале 2020 года эксперты компании дали прогноз по развитию рынка минераловатной теплоизоляции на 2020 год. Ожидалось, что показатель падения потребления составит 2 % в тоннаже.