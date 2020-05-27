В апреле сократились объемы выпуска минваты

«Единая межведомственная информационно-статистическая система» в апреле зафиксировала снижение объемов производства продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные».

По данным сервиса Росстата, предприятия за четыре месяца изготовили 10,65 млн кубометров минваты (+2 % к январю-апрелю 2019 года), в том числе в апреле – 2,78 млн. Относительно аналогичного периода 2019 года выпуск материалов в нерабочем для многих компаний апреле сократился на 3,9 %.

По сравнению с мартом 2020 года производство снизилось на 6 %, январем – выросло на 20,9 %.

Спад производства в апреле зафиксирован в Центральном федеральном округе. За январь-апрель предприятия изготовили 3,8 млн кубометров минеральной теплоизоляции (+4,8 %), в том числе в апреле – 0,949 млн, что на 14 % меньше аналогичного периода 2019 года.

В Приволжском и Уральском ФО наоборот наблюдается минимальный рост выпуска продукции. Объемы производства минваты в ПФО за четыре месяца составили 2,226 млн кубометров – на 2,7 % больше января-апреля 2019 года, в апреле – 0,597 млн (+0,9 % к апрелю 2019).

Уральские предприятия дали рынку 1,7 млн кубометров теплоизоляции (+2,3 %), в апреле – 0,454 млн (+0,16 %).

Напомним, эксперты корпорации «ТехноНИКОЛЬ» дали прогноз по развитию рынка минеральной теплоизоляции на 2020 год. В перспективе ожидается снижение потребления продукции на 7 %.