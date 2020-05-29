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Фото: vestnikstroy.ru

В июне вступает в силу новый СП по организации строительства

Наталья Кузнецова 5 часов назад В России, Новости

В июне вступает в  силу новый свод правил, касающийся строительной деятельности и пожарной безопасности. Документ заменит устаревший СП 48.13330.2011 «Организация строительства».

Над СП 48.13330.2019 «Организация строительства» работали специалисты  «Научно-исследовательского центра «Строительство»», «Национального исследовательского Московского государственного строительного университета», Научно-проектного центра «Развитие города» и «Научно-исследовательского института Проектирования, Технологии и Экспертизы Строительства». Документ был утвержден приказом Минстроя России 24 декабря 2019 года и опубликован на ресурсе министерства.

В СП в части пожарной безопасности внесены ряд изменений. В частности, введен состав исполнительной документации на установленные противопожарные системы, устанавливается обязанность застройщика по проведению комплексных испытаний систем пожарной безопасности. Также прописаны правила обеспечения пожарной безопасности на стройке.

Документ вступает в силу 26 июня. С полной версией СП можно ознакомиться на «Огнепортале».

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