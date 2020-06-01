Новосибирская компания запатентовала огнезащитный строительный раствор

Компания «ПО “Химцентр”» (Новосибирск) получила патент на огнезащитный строительный раствор, способный выдержать температуру до 1100 градусов по Цельсию в течение 120 минут. Документ 12 мая 2020 года был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности.

Среди авторов новинки – генеральный директор компании Сергей Рябов, а также разработчики Антон Коротков и Вера Величко.

Раствор представляет собой композицию, состоящую из портландцемента, вспученного вермикулита, гидроксида алюминия, полимерных микросфер и функциональных добавок: базальтовая фибра, пластификатор, редиспергируемый органический полимер, воздухововлекающая и/или вспенивающая добавки. В комплексе этот состав позволяет повысить защиту сооружений I и II степени огнестойкости.

Как отмечают авторы изобретения, обычно строительные составы на основе цементов выдерживают температуру до 900 градусов по Цельсию, а затем цемент становится хрупким и начинается разрушения покрытия. В то же время для объектов I и II степени огнестойкости установлены пределы огнестойкости соответственно R120 и R90. По данным реальных испытаний, при пожаре кривая горения достигает температуры около 1200 градусов по Цельсию примерно за пять минут, а затем в течение часа вырастает до 1350 градусов и снижается до 1200 градусов к 120 минутам. При таких температурах обычные строительные составы могут привести к серьезным нарушениям бетона. Аналоги имеют ряд недостатков: недостаточно высокая огнестойкость, сложности в применении, дорогостоящие компоненты.

Разработанный состав отличается простотой приготовления, экономичностью и эффективностью. Для изготовления раствора компоненты засыпают в бункера, дозируют в смесители, перемешивают и фасуют, а в ходе применения разводят водой. Раствор можно наносить вручную или штукатурными аппаратами.

Для испытаний специалисты сделали шесть образцов раствора – с одинаковым набором компонентов, но в разных диапазонах содержания. Тесты показали, что композиция в зависимости от соотношения ингредиентов способна выдержать температуры от 500 до 1100 градусов по Цельсию в течение двух часов.