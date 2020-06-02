«Саратовский НПЗ» защитит свои объекты составом «Декотерм-Эпокси»

«Саратовский нефтеперерабатывающий завод» (входит в «Роснефть») 29 мая объявил запрос цен на проведение огнезащитной обработки несущих конструкций технологических объектов. Компания выбрала огнезащитный эпоксидный состав «Декотерм-Эпокси» (выпускает НПП «Деко»). Об этом сообщается в документации, опубликованной на площадке «ТЭК-Торг».

Огнезащитную обработку необходимо провести с момента подписания контракта до 31 декабря 2022 года. Подрядчик обязан выполнить следующие работы: провести пескоструйную очистку сплошных (2 тыс. квадратных метров) и решетчатых поверхностей (1979 «квадратов»), обеспыливание, укрыть оборудование полиэтиленовой плёнкой, нанести грунт Penguard Express (выпускает Jotun) толщиной в 75 мкм, огнезащитный эпоксидный состав «Декотерм-Эпокси», эмаль Hardtop XPF, грунт ГФ-021, состав «Тексотерм» (выпускает «Гермес») на площади 363 «квадрата», эмаль «Урпейнт» (завод «ВДМ Пигмент») и материалы марки «БАСА» – грунт, огнезащитный состав и эмаль (площадь покрытия 1 тыс. «квадратов»).

Состав «Декотерм-Эпокси» необходимо нанести механическим способом на сплошные (1,1 тыс. квадратных метров) и решетчатые поверхности (1,5 тыс. «квадратов»). В первом случае толщина покрытия за четыре слоя составит 4,4 мм при расходе 5,5 кг/м.кв. во втором с учетом четырех слоев –4,7 мм с расходом 6,7 кг./м.кв.

Срок гарантии качества выполненных работ составляет 24 месяца.

Заявки от участников аукциона принимаются до 16 июня. «Саратовский НПЗ» определит победителя конкурса 31 июля.