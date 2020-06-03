Минюст России вынес на обсуждение проект нового КоАП

Министерство юстиции России 29 мая вынесло на общественное обсуждение проект нового «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Акт вводит более жесткие наказания за нарушения правил пожарной безопасности.

Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Как следует из пояснительной записки к новому кодексу, поводом для разработки документа стала назревшая необходимость обновления КоАП, который действует уже 17 лет. За это время в него было внесено более 4800 изменений. При этом поправки зачастую не носят системный характер.

Обновленный КоАП состоит из общей и особенной частей, а также раздела «Субъекты административной юрисдикции». Общая часть включает пять глав, особенная – 36.

В части пожарной безопасности документ предусматривает следующие нормы:

Статья 17.21. «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса» (в действующем кодексе – статья 8.32);

Статья 17.22.» Невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным

планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации» (статья 8.32.3);

планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации» (статья 8.32.3); Статья 34.13. «Непредставление сведений либо представление недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти» (Статья 19.7.14);

Статья 34.2. «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб» (статья 19.13);

Статья 35.2 «Невыполнение законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный контроль (надзор)…» (статья 19.5);

Статья 39.7. «Нарушение требований пожарной безопасности» (статья 20.4).

В проект внесены ряд изменений в части ответственно за нарушение «пожарных» норм. В частности, статья 34.2 дополнена частью 2, которая касается лиц в возрасте до 16 лет. Родителям в этом случае грозит наказание в виде штрафа от двух до трех тыс. рублей. Норма о невыполнении предписания сейчас включает административный запрет деятельности на срок до 30 суток.

Общественное обсуждение КоАП завершится 24 июня. С полным текстом документа можно ознакомиться на «Огнепортале».