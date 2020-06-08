Минстрой России ввел критерии объектов с массовым пребыванием людей

Министерство строительства и ЖКХ установило критерии отнесения сооружений к объектам массового пребывания людей. Соответствующий приказ Минстроя от 10.04.2020 № 198/пр 2 июня был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ звучит следующим образом: «О критериях отнесения объектов, указанных в пунктах 4 и 5 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к объектам массового пребывания граждан».

Как следует из приказа, к объектам с массовым пребыванием людей относятся здания, где одновременно могут находиться 50 и более человек. Документ касается зданий площадью не более 1,5 тыс. квадратных метров и высотой не более двух этажей.

Напомним, об установлении критериев для объектов с массовым пребыванием людей стали говорить после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Описанные выше нормы прозвучали 14 февраля 2019 года на «круглом столе» Госдумы, посвященному обсуждению законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора» (он до сих пор не принят окончательно, прим. ред.).

Тогда МЧС России заявило, что подготовило поправки, которые предусматривают введение определения «объект с массовым пребыванием людей».