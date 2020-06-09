Американцы получили патент в России на геополимерное огнезащитное покрытие

Американская компания Geopolymer Solutions запатентовала в России геополимерное огнезащитное покрытие, наносимое при помощи распыления. Разработка повышает огнестойкость строительных конструкций.
Патент был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности 25 мая 2020 года. В числе авторов изобретения – американцы Родни Зуброд и Марк Герхард.
Композиция состоит из следующих компонентов: вода, один легкий заполнитель, активируемый щелочью вяжущий материал, замедлитель схватывания, материал, выбранный из белка, щелочестойкое волокно, оксид магния и вода.
Вода смешивается с метасиликатом натрия, тетраборатом натрия и другими растворимыми материалами, а затем их активирует. Компоненты полимеризуются и связывают воду в форме. Вода остается в в легких поглощающих материалах и повышает плотность легких частиц.
В итоге получается огнестойкое геополимерное покрытие, которое можно наносить распылением или намазыванием с прочностью на сжатие в диапазоне примерно 1,4-20,7 МПа и плотностью 240, 400, 641 и 801 килограммов на кубический метр.
Продукт отличается экологичностью. При его производстве значительно снижается образование диоксида углерода и других парниковых газов.
Материал можно использовать для защиты строительных конструкций из бетона, стали, дерева и других материалов.