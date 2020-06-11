«Петербургский метрополитен» повысит пожаробезопасность электродепо «Автово»

«Петербургский метрополитен» 10 июня объявил аукцион на оснащение установками автоматического пожаротушения объектов электродепо «Автово». Цена заказа составляет 51,39 млн рублей, сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

В тендере могут принять участие только представители малого и среднего бизнеса. Специалисты этих организаций обязаны до 24 ноября 2020 года выполнить работы на территории следующих объектов: административный корпус, мастерские и склады. Сооружения расположены в Санкт-Петербурге на проспекте Стачек, 100.

В ходе выполнения контракта необходимо установить тепловые и дымовые извещатели , звуковые и световые оповещатели, огнестойкие распаячные коробки на 10 контактов, шкафы пожарной сигнализации, установки пожаротушения, блоки резервного питания и иное оборудование, провести пусконаладку агрегатов.

Заказчик прописал также желаемые материалы и оборудование, которое необходимо использовать. В частности, подрядчик обязан применять огнезащитный терморасширяющийся герметик «Огнеза», извещатели и оповещатели марок R RUBEZH (ГК «Рубеж»), «Спецприбор» (Казань) и «Электротехника и Автоматика» (Омск), огнестойкие коробки «Реалайн» (Санкт-Петербург) и модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой Bontel (ГК «Бонтел», Москва). Допускается использование эквивалента.

Аукцион проходит на площадке «Росэлторг». Заявки от участников принимаются до 10 утра по московскому времени 26 июня. «Петербургский метрополитен» подведет итоги тендера 8 июля.