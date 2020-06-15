Ростехнадзор начал расследование взрыва газа на площадке «Газпрома» в Казани

Специалисты Приволжского управления Ростехнадзора приступили к расследованию аварии на газонаполнительной станции компании «Газпром сжиженный газ» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Чудом удалось избежать более серьезных последствий, поскольку неподалеку находится «Казаньоргсинтез».

ЧП произошло около полуночи в минувшую пятницу, 12 июня. По данным Ростехнадзора, во время слива жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные возник пожар. В итоге один человек погиб и двое получили травмы. Ведомство сформировало комиссию, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

На тушение пожара ушло более 15 часов. Сигнал о возгорании, как сообщает управление МЧС по Татарстану, поступил на пульт спасателей в 21:56 по московскому времени. К моменту прибытия пожарных горела емкость объемом 200 кубических метров. Высота горящего факела достигала 50 метров. Спасатели выяснили, что произошел взрыв в здании операторной, и это привело к пожару. Возникла угроза распространения огня на соседние резервуары. Пожару был присвоен четвертый номер сложности.

Полностью ликвидировать последствия возгорания сотрудники МЧС смогли только к 16:08 на следующий день. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В ликвидации аварии участвовали почти 200 человек и 58 единиц техники, в том числе от МЧС – 116 специалист и 32 агрегата.

Из-за пожара на территории города на сутки был объявлен режим ЧС.

Региональное издание «БИЗНЕС Online» приводит рассказ машиниста Айрата Исмагилова, который при взрыве получил ожог лица. По его словам, газ как туман стелился по территории и все вокруг обволакивал. Больше мужчина ничего не помнит. Он подчеркнул, что оборудование старое, а компрессоры рассчитаны на аммиак. Они не должны, но могут использоваться на объекте.

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К расследованию причин ЧП помимо Ростехнадзора подключились региональное следственное управление СКР и прокуратура.

Силовики 13 июня по факту аварии возбудили уголовное дело ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). ⠀ Прокуратура Московского района Казани взяла под особый контроль расследование уголовного дела. На место ЧП выезжали прокурор Казани Олег Дроздов и исполняющий обязанности прокурора Московского района города Марат Мустафин.

«Газпром сжиженный газ» оперативно отреагировал на взрыв газа на Казанской кустовой базе.

«В результате взрыва произошло обрушение операторной, один человек погиб, двое доставлены в медицинское учреждение. Состояние госпитализированных оценивается как стабильное средней тяжести», – отмечается в сообщении компании.

Сейчас предприятие «Газпрома» оказывает содействие в расследовании причин аварии.