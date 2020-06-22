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Фото: alicdn.com

В Сибири разработали новую технологию получения антипирена

Наталья Кузнецова 21 час назад В России, Новости

Житель Новосибирской области (поселок Озерный) Михаил Макаренко запатентовал новую  технологию получения высококонденсированного полифосфата аммония (ПФА). Методика позволяет изготовить однородный по своему составу антипирен с высокой степенью поликонденсации.

Документ был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности 14 апреля 2020 года.

Предлагаемая технология состоит из двух стадий. На первом этапе происходит взаимодействие измельченных фосфорсодержащих соединений (ортофосфорная кислота либо ее аммонийные соли, фосфорный ангидрид формулы P2O5) в присутствии безводной щавелевой кислоты, и карбамида при температуре 110-140 градусов по Цельсию.  Вещество измельчают до размера частиц менее 40 мкм. На  второй стадии продукт нагревают  карбамида при температуре 230-270 градусов по Цельсию.

«Наиболее эффективной оказалось проведение механохимической активации в высокоэнергонапряженных измельчительных мельницах-активаторах, при которой увеличивается степень полимеризации и получаются ПФА с высокой степенью поликонденсации –  выше 1250», – отмечается в патенте.

В итоге получается однородный полифосфат аммония с высокой степенью поликонденсации. При этом увеличивается поверхность реагирующих компонентов, а это позволяет избежать образования комков и налипания вещества на поверхности оборудования.

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