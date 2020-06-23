В мае предприятия увеличили выпуск минеральной ваты

Российские компании в мае восстановили объемы выпуска продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные». После спада производства наметился небольшой рост.

Как следует из данных, представленных «Единой межведомственной информационно-статистической системой», предприятия с января по май изготовили 13,59 млн тонн минеральной теплоизоляции – на 0,06 % больше аналогичного периода 2019 года. В мае объемы выпуска продукции составили 2,9 млн кубометров, что на 5 % меньше мая 2019 года и на 4,7 % превышает апрель 2020. Относительно начала года производство выросло на 26 %.

Выпуск минеральной теплоизоляции нарастили все три федеральных округа — лидера. Предприятия Центрального ФО за пять месяцев дали рынку 4,79 млн кубометров минваты – на 0,2 % больше января-мая 2019 года.

В Поволжье производство огнестойкой теплоизоляции увеличилось на 0,04 % до 2,85 млн кубометров, на Урале – на 3,5 % до 2,278 млн.

Напомним, в нерабочем для многих компаний апреле госорган статистики зафиксировал спад производства изделий из минеральной ваты на 3,9 % до 2,78 млн кубометров.