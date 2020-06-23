На огнезащиту спорткомплекса «Ерофей» потратят 44 млн рублей

«Спортивная школа “Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом”» 22 июня объявила аукцион на проведение огнезащитной обработки металлических конструкций Арены «Ерофей» (Хабаровск, домашний стадион «СКА-Нефтяник»). Цена тендера составляет 44,1 млн рублей с учетом НДС 20 %, сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

Проведение работ оплачивается из средств бюджета Хабаровского края. В эту сумму заложено повышение огнестойкости металлических конструкций на площади 14,5 тыс. квадратных метров.

Подрядчик обязан выполнить следующие работы: разобрать деревянные подвесные потолки из плит типа «Армстронг» и устроить их по каркасу из оцинкованного профиля, очистить поверхности, нанести на металлические конструкции грунтовку ГФ-021, огнезащитный терморасширяющийся состав «Огракс-В-СК», эмали ПФ-115 и ЭП-5285.

Все работы необходимо завершить до 1 декабря 2020 года.

Заказчик отмечает, что срок гарантии на огнезащитные работы составляет 60 месяцев, эксплуатации огнезащитных материалов – не менее 20 лет.

В случае выявления во время гарантийного срока недостатков выполненных работ или материалов, подрядчик обязан по требованию заказчика за свой счет решить эти проблемы.

Конкурс проходит на электронной торговой площадке «РТС-тендер». Заявки от участников аукциона принимаются до 2 часов ночи (+7 к Москве) 9 июля. Спортшкола определит победителя тендера 21 июля.