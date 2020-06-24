Росстандарт вынес на обсуждение изменения к трем сводам правил

Росстандарт 22 июня вынес на обсуждение проекты изменений к сводам правил, касающихся возведения тоннелей и зданий. Свои предложения и замечания можно высказать в течение 30 дней.

Планируется утвердить следующие документы:

изменение № 2 к СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные»;

изменения №2 к СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования»;

изменения №1 к СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования».

Как следует из пояснительной записки к СП 122.13330.2012, в части пожарной безопасности добавлены требования, регламентирующие степень огнестойкости транспортных тоннелей и границу опасной зоны от места выполнения взрывоопасных работ.

Поправки к разделу «Пожарная безопасность» СП 160.1325800.2014 уточняют требования к дислокации помещений для временного пребывания и досуга детей и вводят нормы по процессам устройства пожарной безопасности.

В СП 267.1325800.2016 раздел «Требования пожарной безопасности» полностью изменен. В нем прописаны требования к эвакуации, системам противопожарной защиты, работе пожарных подразделений, конструктивным и объемно-планировочным решениям.

Все три документа разработали специалисты министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Поэтому свои замечания и предложения можно отправлять непосредственно на сайт Минстроя.