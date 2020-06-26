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Фото: igps.ru/Университет МЧС

В Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России создали огнетушащую суспензию на основе нанотрубок

Наталья Кузнецова 5 часов назад В России, Новости

Сотрудники «Санкт-Петербургского университета  Государственной противопожарной службы МЧС» разработали огнетушащую суспензию на основе углеродных нанотрубок. Изобретение позволяет значительно снизить объемы огнетушащих веществ.

Патент был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности еще в начале марта 2020 года. Над созданием продукта вели работу заведующая кафедрой физико-технических основ обеспечения пожарной безопасности Людмила Медведева, специалист этого подразделения Дмитрий Торопов, профессор пожарной безопасности технологических процессов и производств  Григорий Ивахнюк и доцент Алексей Иванов, а также сотрудник кафедры  практической подготовки сотрудников пожарно-спасательных формирований Ксения Марасанова.

Огнетушащая суспензия используется для тушения пожаров класса «В», то есть горение легковоспламеняющихся и жидких веществ.

Изобретение представляет собой коллоидный раствор на водной основе, состоящий из следующих компонентов: многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ) с диаметром 30-150 нм и диной  1÷3 мкм, техническая вода. Содержание МУНТ в суспензии не превышает 0,5-1,0 об. %.

«Суспензию получают путем диспергирования МУНТ в технической воде при воздействии источника ультразвука с мощностью 1,2 кВт, частотой 50-60 кГц», – сообщается в патенте.

Эффект достигается благодаря повышению теплопроводности суспензии во время перехода из жидкого состояния в парообразное и с последующим охлаждением зоны горения.

Суспензию можно использовать в модульных установках и огнетушителях.

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