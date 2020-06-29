Минстрой России разработал изменения к СП об электроустановках

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разработало проект изменения №4 к СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Документ 25 июня был опубликован на сайте Росстандарта.

Свод правил вводит нормативы по проектированию схем электрических сетей, освещения, распределительных и групповых сетей напряжением до 1000 В, а также электрического отопления и горячего водоснабжения.

Как поясняется в пояснительной записке к документу, предполагается внести ряд изменений. В части пожарной безопасности вносятся поправки в следующие части СП:

раздел 8 «Схемы электрических сетей». Он дополнен требованиями касаемо применения устройств защиты от дугового пробоя и пожаробезопасности;

раздел 15 «Устройство внутренних электрических сетей». Включены нормы и рекомендации о пожарной безопасности и использования устройств защиты от дугового пробоя.

Некоторые нормы изложены в новой редакции. В частности, пункт 10.6:

«Электропроводки сетей аварийного эвакуационного освещения и знаков безопасности, включая цепи управления, должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с [3, статья 82]. Питание эвакуационного аварийного освещения выполняется в соответствии с 8.12.».

Общественное обсуждение изменения к СП 256.1325800.2016 продлится в течение 30 дней. С полным текстом документа вы можете ознакомиться на «Огнепортале».