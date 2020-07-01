В Гусь-Хрустастальном сгорел ДК, где находился избирательный участок

В городе Гусь-Хрустальный (Владимирская область) 30 июня сгорел Дом культуры. Жертв удалось избежать благодаря режиму самоизоляции.
Как сообщает региональное управление МЧС России, сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 21:16 по московскому времени. Спустя несколько минут на место ЧП прибыли подразделения Гусь-Хрустального и Владимирского гарнизонов. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
С огнем удалось справиться спустя два часа после вызова. Площадь пожара составила 2,4 тыс. квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 58 человек и 26 единиц техники.
Как уточняет «Комсомольская правда», к моменту прибытия огнеборцев площадь пожара составляла 800 «квадратов». Горела кровля здания. Огонь быстро распространялся по ДК 1929 года постройки.
Жертв удалось избежать благодаря тому, что в момент пожара здание пустовало. Дом культуры приостановил работу из-за режима самоизоляции. Сейчас в этом здании располагается избирательный участок, где шло голосование по внесению изменений в Конституцию.
По данным ТАСС, огонь повредил сцену, зрительный зал и часть третьего этажа. В момент пожара внутри здания не проходили ремонтные работы.
Сам ремонт был выполнен раньше – в 2019 году. Тогда по госпрограмме отремонтировали кровлю, которая в итоге и горела.
Сейчас специалисты выясняют причины пожара.