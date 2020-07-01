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Фото: 33.mchs.gov.ru

В Гусь-Хрустастальном сгорел ДК, где находился избирательный участок

Наталья Кузнецова 22 часа назад В России, Новости

В городе Гусь-Хрустальный (Владимирская область) 30 июня сгорел Дом культуры. Жертв удалось избежать благодаря режиму самоизоляции.

Как сообщает региональное управление МЧС России, сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 21:16 по московскому времени. Спустя несколько минут на место ЧП прибыли подразделения Гусь-Хрустального и Владимирского гарнизонов. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

С огнем удалось справиться спустя два часа после вызова. Площадь пожара составила 2,4 тыс. квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 58 человек и 26 единиц техники.

Как уточняет «Комсомольская правда», к моменту  прибытия огнеборцев площадь пожара составляла 800 «квадратов». Горела кровля здания.  Огонь быстро распространялся по ДК 1929 года постройки.

Жертв удалось избежать благодаря тому, что в момент пожара здание пустовало. Дом культуры приостановил работу из-за режима самоизоляции. Сейчас в этом здании располагается избирательный участок, где шло голосование по внесению изменений в Конституцию.

По данным ТАСС,  огонь повредил сцену, зрительный зал и часть третьего этажа. В момент пожара внутри здания не проходили ремонтные работы.

Сам ремонт был выполнен раньше – в 2019 году. Тогда по госпрограмме отремонтировали кровлю, которая в итоге и горела.

Сейчас специалисты выясняют причины пожара.

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