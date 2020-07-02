Компания «Технониколь» сертифицировала огнестойкие материалы

Компания «Технониколь — Строительные Системы» сертифицировала два огнестойких продукта, изготовленные предприятием НПО «Олива» (Воскресенск, Московская область). Документы 29 июня были опубликованы в реестре Росаккредитации.

Сертификаты действуют в течение пяти лет – до 28 июня 2025 года. Они распространяются на материалы для внутренней отделки помещений.

Первый сертификат выдан на декоративные полимерные покрытия из водно-дисперсионной штукатурки на основе акриловых и силиконовых смол, нанесенные на несгораемое основание. Марки продукции: Акриловая ТЕХНОНИКОЛЬ 431 «Мозаичная», Силиконовая ТЕХНОНИКОЛЬ 401 «Короед», Акриловая ТЕХНОНИКОЛЬ 421 «Короед», Силиконовая ТЕХНОНИКОЛЬ 402 «Камешковая» и Акриловая ТЕХНОНИКОЛЬ 422 «Камешковая». Толщина сухого слоя составляет от 1,5 до 3 мм, расход в один слой – от 2,4 до 5 кг/м².

Второй сертификат касается водно-дисперсионных лакокрасочных покрытий на основе акриловых и силиконовых смол, нанесенных на несгораемое основание. Одобрены марки ТЕХНОНИКОЛЬ 920 и ТЕХНОНИКОЛЬ 901. Толщина сухого слоя составляет от 20 до 25 мкм, расход одного слоя продукта – слой от 100 до 200 г/м².

Все материалы проходили испытания в «Пожарной Сертификационной Компании» (Москва).