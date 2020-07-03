Российский морской регистр одобрил материалы Sherwin-Williams

Компания Sherwin-Williams Protective & Marine Coatings получила в Российском морском регистре судоходства (РМРС) свидетельства о типовом одобрении на три продукта, выпущенные в Великобритании. Об этом сообщается в реестре Регистра.

Документы в течение пяти лет действуют с 23 июня. РМРС одобрил применение в отечественном судостроении следующих материалов: огнестойкое покрытие Firetex M90/02, палубы «Н» класса (H-0, H-60, H-120) и переборки «Н» класса (H-0, H-60, H-120).

Состав Firetex M90/02 представляет собой эпоксидное вспучивающиеся покрытие, наносимое на поверхность после обработки грунтом Firetex C69. Для механического прикрепления при струйных пожарах может применяться сетка типа «Firetex J220 scrim». Огневые испытания материала были проведены в Великобритании в лаборатории Warrington Fire Research Centre.

Стальные переборки «Н» класса представляют собой конструкции с толщиной минимум 4,5 мм. Переборки покрыты составом Firetex M90/02, обработанные грунтом Firetex C69. Для переборок класса «Н-0» толщина составляет 4,4 мм, «Н-60» – 10 мм, «Н-120» – 14,4 мм.

Стальные палубы «Н» класса имеют толщину минимум 4,5 мм и изолированы по ребрам жесткости покрытием Firetex M90/02, которое наносится на грунт Firetex C69. Максимальная толщина состава не превышает 6 мм для палуб класса «Н-0», 9,9 мм – для «Н-60» и 14,3 мм – для «Н-120».

Добавим, сейчас в реестре Регистра числится три действующих свидетельства Sherwin-Williams. Все документы выданы во второй половине июня 2020 года.