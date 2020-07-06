Состав «Декотерм-Эпокси» используют для защиты завода «Лукойла»

Строительная компания «Глобалстрой-Инжиниринг» 3 июля объявила конкурс на поставку двухкомпонентного огнезащитного антикоррозийного состава «Декотерм-Эпокси» (производитель НПП «Деко»). Аукционная документация была опубликована на ресурсе «Центр электронных торгов» (b2b-center).

Цена заказа составляет 486 054 рубля с учетом НДС 20 %. Огнезащитный состав «Декотерм-Эпокси» будет использоваться при реализации проекта «Техническое перевооружение участка приема сырья, хранения и отгрузки продукции с внедрением автоматизированной системы управления» компании «Лукойл-Коробковский газоперерабатывающий завод». Это предприятие является крупнейшим переработчиком природного газа в Южном федеральном округе и расположено в городе Котово Волгоградской области.

Заказчику требуется 486 кг огнезащитного состава «Декотерм-Эпокси» на общую сумму 432 540 рублей при цене единицы товара в 890 рублей. Предел огнестойкости составляет R60, общая площадь защищаемого объекта – 501,65»квадратов». Также необходимо поставить отвердитель «Декотерм-Эпокси» – всего 48,6 кг на сумму 43 254 рублей и 36 кг разбавителя «ДЕКОТИННЕР-01» на 10 260.

Заявки на участие в тендере принимаются до полудня 7 июля. Продукцию подразделению «Глобалстрой-Инжиниринг» «ГСИ Юг-Строй» необходимо поставить не позднее 27 июля 2020 года.

Напомним, 29 мая предприятие «Роснефти» «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» объявляло запрос цен на проведение огнезащитной обработки металлоконструкций. Компания выбрала для защиты объекта эпоксидный состав «Декотерм-Эпокси».