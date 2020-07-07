Специалисты запатентовали многоразовый чехол для огнезащиты строительных конструкций

Доцент Санкт-Петербургского государственного Политехнического университета Марина Гравит, генеральный директор компании «Прозаск» Сергей Антонов и учредитель «Промизола» Василий Прусаков запатентовали чехол для огнезащиты строительных конструкций. Изделие выдерживает до 120 минут углеводородного режима пожара.

Патент на огнестойкое многослойное строительное изделие для огнезащиты строительных конструкций был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 3 июля 2020 года.

Разработка представляет собой изоляционный чехол, изготовленный из многослойного негорючего материала. Слои сшиты друг с другом негорючими нитями (керамические, стекловолоконные или кремнеземные). К чехлу пришиты хомутные огнестойкие ленты, изготовленные из базальтовых и кремнеземных нитей. Ленты имеют самозатягивающийся узел крепления для застегивания чехла, натянутого на конструкции. Изобретение может быть использовано не один раз.

«Данная формула позволяет достигнуть пределы огнестойкости для образца двутавровой балки 120 мин для стандартного режима пожара; 90 минут и 120 минут для углеводородного режима пожара (при общей толщине слоя 3 соответственно 50 мм и 60 мм). При приведенной толщине стальной конструкции более 3,4 мм и разных толщинах слоя 3, пределы огнестойкости могут достигать 180 минут»,– отмечается в патенте.

Изоляционный чехол можно использовать для защиты строительных конструкций зданий, кабеля, монтажной оснастки, воздуховодов, при строительстве тоннелей и метро. Разработку можно монтировать при температурах от – 40 до +50 градусов по Цельсию.

Напомним, в начале 2020 года на ресурсе ФИПС был опубликован патент Марины Гравит и Василия Прусакова на огнезащитное интумесцентное рулонное покрытие.