В России вступает в силу свод правил по безопасности небоскребов

В России с 30 июля вступает в действие СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности». Об этом сообщает «Стандартинформ».

Свод правил был утвержден приказом министерства строительства и ЖКХ России 29 января 2020 года. СП 477.1325800.2020 вводится в действие через полгода со дня издания документа.

Свод правил разработали специалисты ВНИИПО МЧС России, «НИЦ “Строительство”» и Межрегиональной межотраслевой строительной ассоциации саморегулируемых и профессиональных отраслевых организаций «Безопасность». Документ устанавливает требования к пожарной безопасности при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов высотой более 50 метров. СП не распространяется на высотные здания сельскохозяйственного, складского и производственного назначения.

Нормативный акт, в частности, вводит требования к пределам огнестойкости конструкций, площади помещений, незадымляемым лестничным клеткам, материалам кровли.

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на «Огнепортале».