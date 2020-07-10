Правительство РФ сократило 30 % обязательных требований по безопасности зданий

Правительство России на 30 % сократило число обязательных требований, предъявляемых к безопасности зданий и сооружений. Документ вступает в силу с 1 августа.

Как сообщает пресс-служба кабмина, на днях было издано постановление от 4 июля 2020 года №985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»». Документ вводит новый список обязательных стандартов и заменяет одноименное постановление №1521 от 26 декабря 2014 года.

В пресс-службе отметили, что сейчас на стадии проектирования и строительства предъявляется свыше 10 тыс. обязательных требований. С 1 августа их число сократится почти на 3 тыс. Это решение обосновано результатом пересмотра нормативной документации.

«Излишние и дублирующие нормы не вошли в новый перечень национальных стандартов и сводов правил. Сокращенный перечень позволит в полной мере соблюсти положения основополагающего технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утверждённого в 2009 году», – сообщает пресс-служба.

Новый документ не распространяется на проекты, начатые до вступления его в силу.

С полным текстом постановления правительства вы можете ознакомиться на «Огнепортале».