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Фото: plamya-ei.ru

Питерская компания получила одобрение РМРС на системы пожаротушения

Наталья Кузнецова 1 день назад В России, Новости

Питерская компания «РУНИТОР» в июне получила свидетельства о типовом одобрении  Российского морского регистра судоходства (РМРС) на агрегаты для пожаротушения. Документы на днях были опубликованы на ресурсе Регистра.

Первое свидетельство РМРС выдал на противопожарную систему пенотушения «Дельфин». Документ действует в течение пяти лет с 11 июня. Система состоит из следующих компонентов: цистерна для хранения пенообразователя, выполненная из полистерола, нержавеющей стали и армированного стеклопластика, объемом от 0,5 до 25 кубометров, насос пенообразователя производительностью от 1 до 40,5 кубометров в час, лафетные стволы, дозирующие устройство, ручные воздушно-пенные стволы и пульты управления.

Второй документ получен на стационарную систему водяного пожаротушения внутри машинных помещений категории А  «Спрут». Свидетельство действует до 27 июня 2025 года. Установка состоит из насосного агрегата с подачей жидкости от 1,2 до 10,2 кубометров в час, Секционных клапанов и распылителей открытого типа.

Систему пожаротушения можно запустить автоматически по сигналу или вручную. Время непрерывной работы составляет не менее 20 минут.

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