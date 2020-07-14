Два крупных пожара уничтожили склады в Самаре и Красноярском крае

В России за минувшие сутки произошли два крупных пожара общей площадью не менее 12 тыс. квадратных метров. Возгорания уничтожили складские помещения с горючими материалами.

Первый пожар возник в Самаре. По данным регионального управления МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей 13 июля в 14:23 по местному времени. Горело производственно-складское здание на улице Профильная. В нем, как сообщают СМИ, хранились лакокрасочные материалы и полиэтилен. В 15:02 был объявлен повышенный ранг №3. Возгорание удалось локализовать в 19:38.

«Пройденная огнем составила 10000 кв.м., погибших и пострадавших нет»,– отметили в ГУ МЧС России по Самарской области.

При тушении огня спасатели задействовали вертолет МИ-8 с водосливным устройством, пожарный корабль и пожарный поезд. С огнем боролись 200 человек, в том числе 121 сотрудник МЧС. Вертолет вылил на очаг 50 тонн воды и приостановил работу из-за прохождения грозового фронта.Как уточняет агентство «Сова», около 15:30 площадь пожара составляла 2000 «квадратов», на территории к тому моменту обрушилась кровля на 400 квадратных метрах при общем размере здания в 21 тыс. квадратных метров. К шести часам вечера огонь охватил 7,5 тыс. «квадратов». Затем, около 8 вечера, в Самару пришла гроза со шквалистым ветром, и облако дыма заволокло небо над жилыми районами.

Второй пожар произошел на базе строительных материалов около города Кодинск Красноярского края. По данным регионального управления МЧС, сообщение о ЧП поступило на пульт спасателей около 22:00.

Справиться с огнем пожарные смогли к 5 часам утра 14 июля. На площади 2000 «квадратов» горели стройматериалы и отходы лесопиления. В ликвидации возгорания были задействованы 72 человека и 26 единиц техники. Никто не пострадал.

Сейчас эксперты выясняют причины обоих пожаров.

Отметим, в России установилась аномально жаркая погода. Сейчас, по данным Росгидрометцентра, в Самаре температура воздуха днем достигает 36-38 градусов по Цельсию, в Кодинске – 26-29 градусов.