Правительство России отменило более 100 актов в сфере пожаробезопасности

Правительство России отменило нормативно-правовые акты, касающиеся проведения государственного пожарного надзора и пожарной безопасности. Под «нож» гильотины попало более 100 документов.

Постановление кабмина России от 11.07.2020 № 1034 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов РФ …содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности….» было опубликовано на федеральном портале опубликования правовых актов 21 июля. Как сообщается в документе, с 1 января 2021 года признаются утратившими силу нормы, касающиеся Госпожнадзора, надзора за пользованием маломерными судами, лицензионного контроля в области пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

В частности, аннулируются такие акты, как: постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2012 г. №69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров», постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1717 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2019 г. №248 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

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